Justcalcio.com - Corriere dello Sport – il piano del club per il mercato di gennaio

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-01 21:18:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del CdS:Il calciodel Napoli è già in una fase decisiva. A breve, infatti, ci saranno novità su Danilo, principale obiettivo delazzurro per. Il difensore brasiliano, si sa, ha l’accordo con i campani ed è in attesa di essere liberato dalla Juve per iniziare subito la sua nuova avventura. ll rapporto con i bianconeri è compromesso da tempo, con la società che ha deciso di non portarlo in Arabia per la Supercoppa. Anche per Danilo, ormai, con la Vecchia Signora è una storia chiusa. Dopo alcuni giorni di silenzio l’ex centrale del Porto ha pubblicato sui social, il 31 dicembre, una foto di lui sulla neve. L’immagine è presentata dal messaggio «Reset, restart, refocus» e un «Forza Juve» finale autografato.