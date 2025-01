Sbircialanotizia.it - Confindustria Nautica ricorda Paolo Vitelli

Leggi su Sbircialanotizia.it

esprime profondo cordoglio per la tragica e prematura scomparsa di, imprenditore illuminato e figura cardine dell’industrianazionale e internazionale. Presidente e fondatore di Azimut Benetti,ha saputo trasformare la sua visione innovativa in una realtà leader mondiale nella progettazione e costruzione di yacht d’eccellenza, contribuendo in maniera decisiva .