Fanpage.it - Conceiçao prima di Juve-Milan in Supercoppa: “Guadagniamo tanto, niente alibi. Contano i risultati”

Il neo tecnico portoghese non fa proclami alla vigilia del primo impegno ufficiale sulla panchina dei rossoneri. "Non sono un visionario, le parole non servono a cambiare il nostro momento".