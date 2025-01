Ilgiorno.it - Con il suo Doblò finisce in un fossato: liberato dai pompieri e portato in ospedale

Brembio (Lodi), 2 gennaio 2025 - Un anziano di 75 anni residente in zona a bordo di un Fiatè uscito di strada finendo in un fosso lungo la provinciale 168 in direzione di Livraga oggi poco prima delle 12.30. L'uomo è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco ed è stato consegnato nelle mani dei sanitari del 118 che sono giunti sul posto: secondo quanto appreso, l'anziano ha riun trauma cranico e sul luogo dell'incidente è arrivato l'elisoccorso proveniente da Milano: il ferito è stato destinato all'di Pavia in codice giallo. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri per accertare la dinamica dei fatti. La strada è stata chiusa momentaneamente al transito.