Fanpage.it - Come truccare gli occhi verdi: colori e consigli per metterli in risalto

Leggi su Fanpage.it

Glisono una vera e propria rarità ed è importante truccarli scegliendo igiusti per rendere lo sguardo ancora più magnetico. In questo articolo scopriremo quali sono iche li valorizzano,abbinarli tra di loro e quali sono i prodotti indispensabili per renderli belli e brillanti.