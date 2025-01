Golssip.it - Colpo Repubblica: Condò va al Corriere della Sera, ecco chi lo sostituirà

Paoloha lasciato ieriper approdare al. Ma il quotidiano non si è lasciato cogliere di sorpresa e ha subito chiuso per un'altra firma molto importante del giornalismo sportivo: "È il caso di dire, attingendo al lessico inconfondibile delle sue telecronache: “Eccezionale”, “Proprio lui”. Sandro Piccinini entra nella squadra die dal 13 gennaio ogni settimana con la sua Sciabolata commenterà in video sul nostro sito i temi d’attualità del calcio italiano e internazionale. La competenza e la qualità di uno dei volti più amati e conosciuti fra i giornalisti sportivi italiani vanno a rafforzare la squadra delle grandi firme di. Un nuovo appuntamento da non perdere per i nostri lettori. Piccinini, 66 anni, è stato per una vita il telecronista principe di Mediaset dove ha condotto Guida al campionato, Domenica Stadio e Controcampo .