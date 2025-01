Padovaoggi.it - Cittadella: il 4 gennaio il ritorno al lavoro, ufficiale la cessione di Magrassi a Milan Futuro

Tempo di vacanze quasi terminato in casa. Ranghi serrati a partire da sabato 4alle 14:30 per gli uomini di mister Dal Canto in vista della ripresa del campionato di domenica 12contro il Cesena alle 17:15 all'Orogel Stadium. Alla ripresa dei lavori non ci sarà.