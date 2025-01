Romadailynews.it - Cina: scopriamo come creare frigo di ghiaccio fai-da-te nel nord-est

Pechino, 02 gen – (AgenziaXinhua) – Nel-est della, dove le temperature invernali scendono a -30°C, la gente del posto affronta il freddo con creativita’, per esempio con la creazione diriferi naturali diin casa! Guardate il video per scoprire questa ingegnosa tradizione in azione. Agenzia Xinhua