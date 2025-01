Chiara Frattesi incinta di Geolier? Il rapper se la ride su Instagram

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –? Nelle ultime ore si erano diffuse voci secondo cui la sorella del calciatore dell’Inter e attuale compagna di, nome d’arte per Emanuele Palumbo, aspettasse un bambino da circa due mesi. Oggi ci ha pensato lo stessonapoletano a spegnere ogni tipo di indiscrezioni con una storia criptica ma che non lascia molto spazio a interpretazioni. Suinfattiha pubblicato uno sfondo nero con emoticon che ridono e una che si mette una mano sulla fronte. Un modo per spegnere ogni voce. L'articolodi? Ilse lasuproviene da Daily Show Magazine.