Ilgiornaleditalia.it - Cecilia Sala, la telefonata ai genitori: “Dormo per terra, mi hanno tolto gli occhiali”, Italia all’Iran: “Liberazione immediata”

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

La giornalistana è detenuta in Iran dal 19 dicembre, la Farnesina chiede garanzie sulle condizioni di detenzioneha potuto effettuare tre chiamate dalla prigione di Evin, a Teheran dove è ufficialmente detenuta per “violazione delle leggi della Repubblica Islamica” in vigo