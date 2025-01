Vanityfair.it - Cecilia Sala in cella con una coperta come materasso e la luce sempre accesa: «Fate in fretta»

Leggi su Vanityfair.it

La giornalista italiana è sottoposta a regime di carcere duro nella prigione di Evin in Iran. Non sarebbe arrivato nemmeno il pacco inviato per lei. Non può portare gli occhiali