Calcionews24.com - Casadei Monza, spunta fuori uno scambio con quella big italiana per arrivare ad un gioiello biancorosso

Leggi su Calcionews24.com

, il centrocampista di proprietà del Chelsea nel mirino dei biancorossi, ma occhio a questo possibileconbig Secondo quanto riportato da Forza.it, ilavrebbe individuato in Cesareil grande obiettivo per il calciomercato di gennaio. I brianzoli starebbero infatti provando ad imbastire una trattativa con il Chelsea per un .