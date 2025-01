Fanpage.it - Carta Dedicata a te 2025, quando arriva e chi può ottenere i 500 euro

Leggi su Fanpage.it

Nella manovra, che pochi giorni fa è diventata legge, è stata confermata per illaspesaa te per le famiglie con Isee sotto 15milache non ricevono altri aiuti economici, da usare per l'acquisto di beni di prima necessità, carburante e abbonamenti ai mezzi pubblici.