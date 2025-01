.com - Capodanno di Roma 2024, in oltre 70mila al Circo Massimo

Il racconto del Concertone didialcon Gabry Ponte, la PFM e l’Orchestracciapersone il 31 dicembre si sono riversate alper festeggiare l’arrivo del 2025. Un grande successo per ildiCapitale, che è stato animato da cinque ore di musica con un cast eccezionale di artisti tra i più apprezzati a livello nazionale e internazionale. La serata è iniziata alle 20.45 con l’esibizione di Taekwondo seguita alle 21 dall’esibizione dei gruppi emergenti Cosmonauti Borghesi e Origami Smiles, in ricordo di Francesco Valdiserri.Alle 21.30 è entrato in scena il cantante e attore Andrea Rivera – con una canzone contro l’abbandono degli animali e a favore della loro adozione – ospite speciale dell’Orchestraccia che ha portato sul palco un grande omaggio ae ai suoi protagonisti, come Marcello Mastroianni, Ennio Flaiano, Ennio Morricone, Gabriella Ferri, i cui volti sono stati proiettati nel grande ledwall alle loro spalle.