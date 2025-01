Caos decreto tariffe problema liste d’attesa e nodo rinnovo contratto medici | gennaio in salita per Ssn

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Anno nuovo problemi vecchi per la sanità pubblica. Il 2024 è stato complicato, tra lo sciopero dei(e degli infermieri) e le infinite polemiche dentro e fuori dal Parlamento sulla quantità di risorse, in più o in meno, nella legge di Bilancio. E poi i nuovi e attesi Lea, che dopo anni .