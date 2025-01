Modenatoday.it - Campogalliano, Epifania con il concerto del coro Grammers Gram e tanti giochi per i bambini

Leggi su Modenatoday.it

Come da tradizione, anche ala Befana si porta via tutte le feste, e lo fa sulle note dele con l’intrattenimento per i più piccoli. Domenica 5 gennaio la chiesa parrocchiale di Panzano sarà palcoscenico d’eccezione dei, gruppo corale di Carpi.