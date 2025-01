Pronosticipremium.com - Calciomercato Roma, Le Fee verso l’addio: contatti positivi con il Betis

Non manca ormai molto al match che vedrà scendere in campoe Lazio. Una gara molto importante, soprattutto per i giallorossi che dovranno continuare a credere in una scalata in classifica che è difficile, ma non impossibile. Il club capitolino, infatti, si trova al decimo posto, ma il Derby potrebbe far spiccare il volo agli uomini di Ranieri in caso di vittoria. La compagine della Città Eterna, oltre a trionfare in quello che potrebbe essere uno scontro diretto, ne ricaverebbe una grande iniezione di fiducia e consapevolezza nei propri mezzi.E in un momento come quello che laha vissuto, e sta ancora in parte vivendo, non è un aspetto da sottovalutare. Proprio per questo motivo, Ranieri dovrà riuscire a toccare le corde giuste per motivare la squadra a dare più del 100%. In un match di questo tipo saranno molto importanti anche i consigli di veterani come Mancini, Pellegrini e Paredes che dovranno far capire ai nuovi l’importanza di una partita così delicata, ma allo stesso tempo così fisica e mentelmente logorante.