Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Tomori, ‘no’ alla Juventus: ecco chi l’ha convinto a rimanere

Leggi su Pianetamilan.it

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Fikayo- difensore centrale inglese classe 1997 - non lascerà ilin questa sessione invernale diper trasferirsi. Dopo l'esonero di Paulo Fonseca, infatti,ha comunicato ai dirigenti rossoneri che non vuole lasciare il. L'ex Chelsea, giunto nel gennaio 2021 in Italia, ha intenzione di restare aello per giocarsi le sue chance e avere maggiore spazio in campo con il nuovo allenatore Sergio Conceicao. Ovviamente, le vie delsono infinite e, pertanto, un eventuale trasferimento didal(o, perché no, in Premier League, dove lo cerca il Newcastle), non è da escludere al 100%. Anche perché bisognerà vedere quanto sarà utilizzato, poi, effettivamente da Conceicao.