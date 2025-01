Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Gli obiettivi per reparto: sarà decisivo Mendes?

Sebbene Sergio Conceicao, nuovo allenatore del, sia stato molto prudente nelle sue prime dichiarazioni sul tema da tecnico rossonero, il club di Via Aldo Rossi in questa sessione invernale difarà dei movimenti in entrata. Potrebbe essere, in tal senso, anche l'aiuto che potrà dare il portoghese Jorge, procuratore di Conceicao e di tanti altri giocatori interessanti che potrebbero fare al caso del Diavolo. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto un po' il punto della situazione. PROSSIMA SCHEDA La priorità di, per ildi Conceicao, secondo la 'rosea' dovrebbe essere un esterno offensivo. Meglio se a destra. Ai nomi di Maghnes Akliouche (Monaco) e Jamie Leweling (Stoccarda), si sono dunque aggiunti anche quelli di Francisco Trincão (Sporting Lisbona) e Pepê (Porto).