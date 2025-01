Ilgiornaleditalia.it - Calciomercato: Fiorentina. Martinez Quarta vicino al River Plate

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

I viola incasseranno una cifra di circa 8 milioni di euro FIRENZE - E' in via di definizione in queste ore la cessione dallaaldel difensore Lucas. Gli ultimi ostacoli per la buona riuscita dell'operazione da parte del club argentino sembrano essere stati supe