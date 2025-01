Fanpage.it - Caccia di cervi e camosci in Francia, la lettera di Brigitte Bardot alle istituzioni: «Non siate complici di un massacro»

Leggi su Fanpage.it

Con un decreto dello scorso 21 agosto, nell'area del Doubs è stato emanato il piano diper la stagione 2024/2025 per l'abbattimento di: una decisione che ha portato le associazioni animaliste a dare battaglia per salvaguardare le specie e la fondazione dellaè in prima linea.