Ilgiornaleditalia.it - Buona la prima, Musetti ai quarti a Hong Kùong

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Esordio stagionale vincente per l'azzurroKONG (CINA) - Con un nuovo look e un tennis aggressivo, Lorenzofa il suo debutto nel 2025 con una vittoria. In tabellone come seconda testa di serie del "Bank of ChinaKong Tennis Open", Atp 250 sul duro da 766.290 dollari, dopo aver usufr