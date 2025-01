Tg24.sky.it - Brescia, ucciso la notte di Capodanno a Provaglio di Iseo: ha confessato 19enne fermato

Hanellaildi Prevalle, in provincia di, in stato di fermo con l'accusa di omicidio. Ha ammesso di avere sferrato la coltellata che ladihad'il 42 enne Roberto Comelli, che pretendeva di entrare ad una festa privata in cui c'erano un'ottantina di giovani tra cui appunto l'assassino. Dopo il fermo, disposto dal sostituto procuratore Laura Matrone, il giovane è stato portato nel carcere di Bergamo. Per una questione di incompatibilità con un altro detenuto non poteva infatti essere trasferito nel carcereno di Canton Montello.