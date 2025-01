Quotidiano.net - Borsa di Milano chiude in positivo con energia e utility in rialzo

Ladi(+0,1%) gira inverso il finale di seduta, in linea con gli altri listi europei. I principali listini del Vecchio continente sono sostenuti dall'andamento tonico dell'e delle, con ildel petrolio e del gas. Arrancano le auto e il lusso, con le indicazioni di debolezza dell'economica cinese. Piazza Affari guadagna lo 0,3%, dopo una mattina in sofferenza. Inanche Londra (+0,9%), Francoforte e Madrid (+0,2%) e Parigi (+0,1%). Andamento negativo per le banche, mentre si guarda alle prossime mosse delle banche centrali sulla politica monetaria. Sui mercati c'è un clima di incertezza in vista delle decisioni di Donald Trump sui dazi. A Piazza Affari scivola Bper (-3,2%). Male anche Mps (-1,7%) e Popolare Sondrio (-1,3%). Vendite su Unicredit (-0,8%), alle prese con l'ops su Banco Bpm (-0,6%) e Intesa (-0,4).