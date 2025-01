Today.it - Bimba trova pistola e parte un colpo, è in coma. Il sindaco: "Non demonizzare armi". Indagato il padre

Resta inla bambina di 3 anni rimasta ferita a Gardone Val Trompia, in provincia di Brescia, da un proiettile partito per sbaglio da una. Secondo quanto ricostruito finora, la piccola avrebbeto l'arma in casa e maneggiandola avrebbe fatto partire unche l'ha raggiunta.