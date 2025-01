Bimba 3 anni trova pistola e parte un colpo il sindaco | Non demonizzare armi

Leggi su .com

(Adnkronos) – "Siamo davanti a un evento drammatico, ma non vorreil'arma in sé", così Giuliano Brunori, ildi Gardone Val Trompia, in provincia di Brescia, interviene sul tragico evento che ha visto una bambina di treferita da unpartito accidentalmente dalladel padre. "Comeposso solo trasmettere il .L'articoloun, il: “Non” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.