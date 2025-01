Fanpage.it - Bianca Guaccero, Capodanno a Londra con Giovanni Pernice: il primo look del 2025 con la maxi felpa

Leggi su Fanpage.it

ha festeggiato l'arrivo del, città dove vive e lavora il fidanzato, il ballerino e coreografo. La coppia ha trascorso la giornata in giro per la capitale britannica: per l'occasione la conduttrice ha indossato unaoversize ecappotto nero.