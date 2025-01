Oasport.it - Basket, la Virtus Bologna apre il 2025 in Eurolega con il Panathinaikos ancora senza Shengelia

Le due vittorie consecutive nel finale di 2024, tre negli ultimi venti giorni hanno ridato un po’ di vita alla stagione indellaSegafredo. Le indicazioni di Dusko Ivanovic stanno iniziando a entrare nel cervello di Cordinier e compagni; forse è un po’ tardi per provare a rientrare nel discorso play in, lontano quattro successi, ma almeno le V nere possono diventare una variabile impazzita di questa seconda parte di stagione, e proveranno a confermarsi come tale anche contro il, i campioni in carica.L’andata fu una delle innumerevoli sconfitte in volata dinel massimo torneo continentale, con la tripla di Jerian Grant che a un minuto dalla fine ha sparigliato le carte. Il Pana rimane una delle squadre più complete dell’, con la facilità di segnare di Kendrick Nunn, miglior realizzatore della competizione grazie alle sue oltre tre triple messe a segno a partita, come fattore principale assieme alla sapienza e al killer istinct di Kostas Sloukas.