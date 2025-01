Oasport.it - Basket, la Reyer Venezia esulta col brivido: resiste alla rimonta e batte la capolista Valencia

Il modo migliore per cominciare il 2025. Lasi rilancia appieno in Eurocup e sconfigge ilnella tredicesima giornata della seconda coppa continentale per 81-74, con un secondo quarto da cineteca da 31-12 complessivo che ha messo gli orogranata in comoda posizione di vantaggio; per i lagunari giganteggia la coppia composta di Mfiondu Kabengele e Davide Moretti, entrambi autori di 15 punti (4/6 da tre per l’azzurro, mentre Tyler Ennis ci aggiunge 12 punti e 6 assist, e ora la lotta ai playoff è realtà.Primo quarto che ci mette un po’ a carburare, con i lagunari che provano in ogni modo i primi tentativi di fuga con un Kabengele che fa pentole e coperchi. Dopo aver girato sul 13-12 al 5?, è proprio il canadese il maggior fautore del +7 sul 19-12, ma Badio ed Ojeleye permettono agli iberici di rimanere in scia sul 21-18.