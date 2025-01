Quotidianodipuglia.it - Bari, lasciato per strada in fin di vita: 57enne in prognosi riservata. Si indaga sul giallo

Leggi su Quotidianodipuglia.it

sulle cause che hanno portato un uomo di cinquantasette anni, di, a finire in Rianimazione la sera della vigilia di Capodanno, dopo essere stato trovato in gravi condizioni.