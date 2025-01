Pordenonetoday.it - Aviano, i carabinieri sequestrano lo Scandal strip club

Non aveva l'autorizzazione di agibilità, così ihanno messo i sigilli al locale. È stato sottoposto a sequestro preventivo lo", che si trova in via Monte Tremol 5, nella zona industriale di.Il locale per poter riaprire dovrà passare attraverso il Comune di.