Atletico Acquaviva-Gallipoli | le informazioni sui biglietti

Apriamo il 2025!22^ giornata - Eccellenza PuglieseVSdomenica 5 gennaio 2025 - ore 14:30Stadio Giovanni Giammaria -delle FontiINFO TICKETIl costo del biglietto per il settore ospiti sarà di €7,00 per gli uomini e €5,00 per le donne e gli under 18.