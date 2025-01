Oasport.it - ASVEL Villeurbanne-Milano oggi in tv, Eurolega basket 2025: orario, programma, streaming

L’Olimpiainaugura ilincon una trasferta in terra francese.giovedì 2 gennaio alle ore 20:00, infatti, i meneghini scenderanno in campo contro l’per la diciannovesima giornata della regular season 2024-.L’EA7 Emporio Armani deve rialzare subito la testa dopo le tre sconfitte in fila contro Olympiacos Pireo (83-84), Bayern Monaco (78-79) e Panathinaikos Atene (103-74) per risalire posizioni in classifica con i lombardi attualmente al dodicesimo posto con 9-9 di record. Serviranno ancora una volta i punti pesanti di Nikola Mirotic e Zach LeDay, con ‘Neno’ Dimitrijevic e Nico Mannion a dettare i ritmi di gioco in cabina di regia.In cerca di riscatto anche l’, con i transalpini reduci dalla battuta d’arresto della settimana scorsa contro la Virtus Bologna (83-69) che ha interrotto il filotto di tre successi consecutivi.