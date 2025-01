Trevisotoday.it - Asilo nido Pio X, edificio riqualificato: «Pronto per la ripresa delle lezioni»

Leggi su Trevisotoday.it

In questi primi giorni dell’anno, sono in corso le ultime operazioni di trasloco per il ritorno nella sede originale dell’Pio X, situato in via San Pio X, dopo poco più di un anno di attività provvisoria nel plesso di Guarda Bassa. La struttura è stata completamente riqualificata e.