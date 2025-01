Arezzonotizie.it - Arriva la prima perturbazione dell'anno: scatta il codice giallo

Pressione in lenta flessione per unadi origine atlantica che transiterà in Toscana nella giornata di domani, venerdì 3 gennaio. Già nel pomeriggio di oggi, giovedì 2, sono previste piogge su Apuane e Appennino settentrionale, ma sarà soprattutto il vento il fenomeno più rilevante.