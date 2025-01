Riminitoday.it - Appuntamento al centro commerciale per i più piccoli con Masha & Orso, tra incontri e laboratori creativi

Leggi su Riminitoday.it

Impossibile non conoscerli. Impossibile non amarli., i due simpaticissimi protagonisti dell'omonimo cartoon, dopo aver spopolato in Tv e su YouTube, ora sono pronti a "prendersi" il palcoscenico del Le Befane Shopping Centre di Rimini.Da venerdì 3 e fino a lunedì 6 gennaio.