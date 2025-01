Liberoquotidiano.it - Animali, come l'industria della carne usa le pecore per condurre gli agnelli al macello

L'organizzazione internazionale per la protezione degliallevati a scopo alimentare Animal Equality mostra per la prima volta la pratica“pecora guida” o “Giuda” così soprannominata dall'perché addestrata e utilizzata in alcuni macelli peri cuccioli di agnello verso la catena di macellazione. Sia gliche lepreferiscono muoversi in gruppo per sentirsi più sicuri, quindi l'utilizza questa pecora pre-addestrataforma di manipolazione e abuso nei confronti dei cuccioli, che sono indotti a seguirla. “Questa pratica è l'ennesimo esempioperversione di un'in cui glisono considerati e trattatimerci. Il macellatore chiama la pecora in questione ‘Giuda' per il suo presunto tradimento nei confronti dei suoi simili", ha dichiarto Matteo Cupi, direttore esecutivo di Animal Equality Italia e vicepresidente per l'Europa.