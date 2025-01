Ilpescara.it - Altri due giorni a misura di adulti e bambini con "Pescara d'Incanto" tra concerti e burattini

Leggi su Ilpescara.it

Si parte venerdì sera con il concerto "Christmas jazz songs" in programma all'Auditorium Cerulli e promosso da Enrica Panza and Band. Location che ospiterà anche un altro concerto il giorno successivo e cioè venerdì 3 gennaio quando in scena ci saranno gli "Spartiti di*versi -di Natale".