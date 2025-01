Calcionews24.com - Allenamento Cagliari, la situazione sugli infortuni della squadra rossoblu. Ecco il report

Leggi su Calcionews24.com

, laallenata da Davide Nicola ha ripreso gli allenamenti in vistagara di domenica contro il Monza Ildi Davide Nicola si è allenato nel primo pomeriggio in vistagara di domenica contro il Monza. Il– Nuova tappa di avvicinamento alla gara di Monza (i biglietti per il Settore Ospiti), .