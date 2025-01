Forlitoday.it - Ai Romiti la Befana arriva sui pattini, con balli, spettacoli ed esibizioni acrobatiche

Leggi su Forlitoday.it

Domenica 5 Gennaio il palazzetto Villasi veste di nuovo a festa per ospitare un altro importante evento. Diversi mesi fa, questo luogo, era l’epicentro dello stoccaggio degli aiuti per gli alluvionati. Era un continuo via vai di persone e famiglie che il 16 maggio 2023 avevano perso.