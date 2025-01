Lapresse.it - Agrigento, spari contro la segreteria del deputato regionale Angelo Cambiano

Leggi su Lapresse.it

Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi a Licata (i vetri dellapolitica didell’Assembleasiciliana del Movimento 5 Stelle e già sindaco di Licata dal 2015 al 2017. I colpi sarebbero stati esplosi durante la notte. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica per i rilievi.Conte: “M5S al fianco di, non abbasseremo mai la testa”“Colpi di arma di fuocogli uffici del nostro, che in passato è stato già vittima di intimidazioni per aver fatto demolire immobili abusivi., il Movimento è al tuo fianco, non abbasseremo mai la testa. In ogni angolo del Paese”, ha commentato su X il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.