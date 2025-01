Ilgiorno.it - Agevolazioni finanziarie. Si cerca collaboratore junior

Piccola azienda del settore assistenza alle imprese per l’accesso ada Concorezzoda inserire nella posizione di assistentegestione e rendicontazione progetti. La persona si occuperà del supporto nelle fasi di redazione, gestione e rendicontazione delle domande di contributo. Sifigura affidabile, motivata, precisa e dotata di iniziativa. Laurea triennale in economia/scienze giuridiche/stem. Ottima capacità di utilizzo pacchetto Office. Buona conoscenza lingua inglese. Gradita ma non indispensabile esperienza nel settore della consulenza del lavoro. Si propone contratto di apprendistato a tempo indeterminato full time per 40 ore alla settimana, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30. Termine ultimo per la candidatura 4 gennaio.