Ilgazzettino.it - Africano prende di mira il ristorante Amelia e attacca il proprietario due volte: «Mi ha aggredito per due giorni di fila. Adesso ho paura»

Leggi su Ilgazzettino.it

MESTRE - È diventato il suo obiettivo: non vuole rubare, non gli interessano i dipendenti o altre persone. Quell?uomo, un giovane congolese (residente in Inghilterra), ha messo nel.