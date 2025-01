Cataniatoday.it - Aeronautica Militare, le iniziative natalizie organizzate dal 41º Stormo di Sigonella

Leggi su Cataniatoday.it

Nel mese di dicembre, i militari dell’della base disi sono impegnati in una serie dibenefiche, sottolineando l’importanza della solidarietà come valore fondamentale. Tra le attività realizzate, una raccolta fondi volontaria è stata organizzata per.