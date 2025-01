Feedpress.me - Addio alla "donna gatto": l'icona del jet set Jocelyne Wildenstein aveva 84 anni

, figura del jet set soprannominata "la femme chat" (la) per il gran numero di ricorsichirurgia estetica, è deceduta a Parigi per una embolia polmonare . Una "è andata via" ha detto il suo partner Lloyd Klein. Con 1,1 milioni di followers su Instagram,ha trasformato fisicamente il suo visto innumerevoli volte volendo assomigliare.