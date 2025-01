Ilnapolista.it - Addio ad Aldo Agroppi, ex tecnico ed ex bandiera del Torino

Lutto nel mondo del calcio che piange, ex calciatore ed ex, morto all’età di 80 anni nella sua città natale Piombino (in provincia di Livorno). Da calciatore fu un ottimo centrocampista. Iniziò nel Piombino ma fu poi scoperto dalcon cui debuttò in serie A il 15 ottobre 1967 in un-Sampdoria 4-2. Colrimase 8 stagioni vincendo due Coppe Italia, prima di chiudere la carriera al Perugia di Castagner dove fu anche capitano. Più difficile il rapporto con la Nazionale in cui fece segnare solo 5 presenze «chiuso» da diversi grandi giocatori.adIl CorSera lo ricorda così:“Ma quello che non era riuscito a dare in campo,lo diede dadove condusse una carriera quasi ventennale costellata da notevoli intuizioni tattiche. Dopo il debutto a Pescara, portò in serie A il Pisa dell’allora presidente Anconetani e fece bene anche a Perugia tanto da meritarsi l’assunzione alla Fiorentina, squadra con cui ebbe però un rapporto tormentato.