Quotidiano.net - Addio a Rosita Missoni, icona dell'alta moda e del Made in Italy

È morta a 93 anni, grande protagonistae delininsieme al marito Ottavio, sposato nel 1953 e scomparso nel 2013. Nata a Golasecca (Varese) da una famiglia di artigiani tessili,è rimasta sempre legata al Varesotto e in particolare a Sumirago (Varese). Con il marito aveva fondato il celebre marchio, poi esportato in tutto il mondo. Il colore è sempre stato il marchio di fabbricaa maison, rendendo abiti e accessori a marchioimmediatamente riconoscibili nelle vetrine degli atelier di Milano, Parigi, Londra o New York.