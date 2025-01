Laverita.info - «A Trieste visti i disastri etici dell’era Covid»

Leggi su Laverita.info

Roberto Festa, medico esperto di bioetica, sul caso del non vaccinato uscito dalle liste d’attesa: «Smarrito l’humus della relazione di cura, ormai sfociata nel paternalismo. In pandemia si è ribaltato il quadro dei valori: era diventato più importante non intasare gli ospedali».