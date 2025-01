Lidentita.it - A Roma la Befana degli Ucraini

Leggi su Lidentita.it

Lunedi 6 gennaio, a partire dalle 11 in Via di Selva Nera 200, punto di riferimento per la comunità ucraina di, si svolgerà la quinta edizione dellaa Selva Nera, un evento patrocinato dalla Regione Lazio per la solidarietà e l’incontro interculturale fra volontarini eresidenti o di passaggio nella . AlaL'Identità.