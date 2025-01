A Pistoia 13 interventi nella notte di San Silvestro per danni provocati dai fuochi d’artificio

Leggi su Corrieretoscano.it

– Nottata impegnativa, quella dell’ultimo dell’anno, per i vigili del fuoco del comando di.Le squadre, infatti, hanno effettuato un totale di 15. Di questi 13 per principi di incendi presumibilmente riconducibili all’utilizzo di.Un appartamento, invece, è andato a fuoco per cause in corso di accertamento. Una uscita, invece, è stata effettuata per soccorso a persona.